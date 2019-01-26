24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)

  3. وإذا ما اتحد الانتهازيون.. (5.00)

  4. هل يستوي الوزير والمياوم في أداء مستحقات الطلاق؟‬ (5.00)

  5. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ناصر الزفزافي يتلقى الإسعافات الأولية في المستشفى

ناصر الزفزافي يتلقى الإسعافات الأولية في المستشفى

ناصر الزفزافي يتلقى الإسعافات الأولية في المستشفى
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 26 يناير 2019 - 22:00

شهد محيط المستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء استنفارا، وتأتى ذلك مباشرة بعد استقبال المرفق سيارة تابعة للمركب السجني "عين السبع"، الشهير بتسمية "عكاشة" مخفورة بسيارات للأمن الوطني.

العربة السجينة المخصصة لنقل المعتقلين كانت تقل ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، الذي تم نقله إلى المستشفى الجامعي، حسب مصادر طبية، من أجل تلقي إسعافات أولية بسبب إصابته بتوعك في يده.

مصدر من داخل السجن المحلي "عين السبع" قال لهسبريس إن "ناصر الزفزافي ضرب يده مع بوابة الزنزانة،التي يقضي بها عقوبته السجنية"، وأضاف بخصوص السبب: "تم ذلك جراء نوبة غضب لازالت اسبابها مجهولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Abdelhak السبت 26 يناير 2019 - 22:10
لن تنال تعاطف المغاربة مهما حاولت لأنك قلت فيهم كلام غير مسؤول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-56
2 - hassan السبت 26 يناير 2019 - 22:11
الغضب من الشيطان الله اصاوب للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
3 - تازي السبت 26 يناير 2019 - 22:16
سوف يدكركم,التاريخ على سجنكم و تعديبكم لمن طالب بمستشفى و جامعة لعشيرته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
4 - الحسن السبت 26 يناير 2019 - 22:19
اللهم فك سجن كل مظلوم، امين يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - boukchouch السبت 26 يناير 2019 - 22:20
سطرو مزيان على ديك ضرب يده ... و سبب العضب المجهول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.