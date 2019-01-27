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وفاة شاب وإصابة مسن في حادثة سير بمراكش
الأحد 27 يناير 2019 - 05:15
فتحت مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية المنارة مراكش،، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا في مصرع شاب ضمن حادثة سير وقعت بـ"حي إزيكي".
وقالت مصادر هسبريس إن الشاب كان على متن دراجة نارية، فدهس رجلا مسنا، مما أدى إلى سقوطه، وإصابته في رأسه بنزيف حاد أدى إلى وفاته.
ونتيجة الواقعة نفسها أصيب المسن بكسر في رجله، ونقل على إثر ذلك إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.
وأشرفت عناصر الأمن على نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات، في انتظار تسليمه إلى أسرته، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.