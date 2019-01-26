24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)

  3. وإذا ما اتحد الانتهازيون.. (5.00)

  4. هل يستوي الوزير والمياوم في أداء مستحقات الطلاق؟‬ (5.00)

  5. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عُكاشة: الزفزافي آذى نفسه وأثار الفوضى بالسجن

عُكاشة: الزفزافي آذى نفسه وأثار الفوضى بالسجن

عُكاشة: الزفزافي آذى نفسه وأثار الفوضى بالسجن
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 26 يناير 2019 - 22:34

قالت إدارة السجن المحلي "عين السبع 1"، الشهير بتسمية "عكاشة"، إن ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية "أحداث الحسيمة"، تعمد إيذاء نفسه في المؤسسة التي أودع بها.

وأضاف بلاغ صادر عن الإدارة ذاتها، ليل اليوم السبت، أن الزفزافي "طلب ببعض الإسعافات بسبب ألم في إحدى رجليه، على حد قوله، ولما هم الممرض بتقديمها له رمى أرضا بمستلزمات الإسعاف، وتعمد إيذاء نفسه بضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط".

"النزيل طالب بحضور المدير والطبيب، مدعيا أن الإسعافات المقدمة له غير كافية"، يزيد المصدر قبل أن يعتبر بأن الزفزافي "قام بهذه السلوكات المخالفة للقانون بقصد خلق البلبلة والفوضى، إذ بمجرد أن أقدم على ذلك، رفض عدد من النزلاء المعتقلين على خلفية نفس الأحداث الدخول إلى زنازينهم".

إدارة "عكاشة" ذكرت أنها تدخلت في حينه لفرض النظام، فأمرت بإخراج النزيل إلى المستشفى قصد تقديم العلاجات الضرورية له بسبب انتفاخ يده جراء الإصابة التي تعمد إلحاقها بنفسه. وقامت بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازينهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين؛ لزجر سلوكاتهم الرامية إلى خلق الفوضى داخل الحي الذي يؤويهم".

"تخبر إدارة المؤسسة الرأي العام أنها، بناء على طلب من النزيل المذكور، تم إخراجه إلى المستشفى مرات عديدة لإجراء فحوصات اختصاصية على بعض مفاصله السفلى. وبقدر ما هي حريصة على استفادة جميع النزلاء من الرعاية الطبية اللازمة، فإنها مصممة على اتخاذ الإجراءات الصارمة لحفظ النظام بالمؤسسة، وزجر كل السلوكات المخالفة للقانون"، يختم البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - تريفشت السبت 26 يناير 2019 - 22:46
المخزن من قاموا بتعذيبه و يريدون تصفيته اعطوه حريته يا أعداء الحرية الحرية لك و لكل معتقلي حراك شعبي حراك الريف حراك جرادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Mustapha السبت 26 يناير 2019 - 22:47
ابوه يتاجر بابنه و هو يبحث عن الشهرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - ايناس السبت 26 يناير 2019 - 22:48
فرعن ومازال زايد فيه لبلبلة تا فالحبس هبطوه شهر لكاشو يتربى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - youssef السبت 26 يناير 2019 - 22:48
أطلقوا سراح الأبرياء، لم يطلبوا إلا بحوققهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - السيد شعبان السبت 26 يناير 2019 - 22:49
كثرة الفشوش والحزارة طبقوا القانون كما الاخرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.