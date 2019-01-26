عُكاشة: الزفزافي آذى نفسه وأثار الفوضى بالسجن

هسبريس من الدار البيضاء

قالت إدارة السجن المحلي "عين السبع 1"، الشهير بتسمية "عكاشة"، إن ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية "أحداث الحسيمة"، تعمد إيذاء نفسه في المؤسسة التي أودع بها.

وأضاف بلاغ صادر عن الإدارة ذاتها، ليل اليوم السبت، أن الزفزافي "طلب ببعض الإسعافات بسبب ألم في إحدى رجليه، على حد قوله، ولما هم الممرض بتقديمها له رمى أرضا بمستلزمات الإسعاف، وتعمد إيذاء نفسه بضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط".

"النزيل طالب بحضور المدير والطبيب، مدعيا أن الإسعافات المقدمة له غير كافية"، يزيد المصدر قبل أن يعتبر بأن الزفزافي "قام بهذه السلوكات المخالفة للقانون بقصد خلق البلبلة والفوضى، إذ بمجرد أن أقدم على ذلك، رفض عدد من النزلاء المعتقلين على خلفية نفس الأحداث الدخول إلى زنازينهم".

إدارة "عكاشة" ذكرت أنها تدخلت في حينه لفرض النظام، فأمرت بإخراج النزيل إلى المستشفى قصد تقديم العلاجات الضرورية له بسبب انتفاخ يده جراء الإصابة التي تعمد إلحاقها بنفسه. وقامت بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازينهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين؛ لزجر سلوكاتهم الرامية إلى خلق الفوضى داخل الحي الذي يؤويهم".

"تخبر إدارة المؤسسة الرأي العام أنها، بناء على طلب من النزيل المذكور، تم إخراجه إلى المستشفى مرات عديدة لإجراء فحوصات اختصاصية على بعض مفاصله السفلى. وبقدر ما هي حريصة على استفادة جميع النزلاء من الرعاية الطبية اللازمة، فإنها مصممة على اتخاذ الإجراءات الصارمة لحفظ النظام بالمؤسسة، وزجر كل السلوكات المخالفة للقانون"، يختم البلاغ.