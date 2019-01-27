24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. المخرج البريطاني كريستوفر نولان يعود بفيلم جديد (5.00)

  3. وإذا ما اتحد الانتهازيون.. (5.00)

  4. هل يستوي الوزير والمياوم في أداء مستحقات الطلاق؟‬ (5.00)

  5. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادث مروري يعطب طفلة ويدخلها العناية المركزة

حادث مروري يعطب طفلة ويدخلها العناية المركزة

حادث مروري يعطب طفلة ويدخلها العناية المركزة
هسبريس من وزان
الأحد 27 يناير 2019 - 03:20

على وجه السرعة نقلت طفلة من جماعة سيدي رضوان إلى المشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، بمدينة وزان، بعدما صدمتها سيارة بالقرب من إحدى محطات التزويد بالوقود بالجماعة ذاتها.

مصدر خاص قال لهسبريس إن الضحية ولجت المشفى في حالة حرجة عقب توجيهها من المركز الصحي بسيدي رضوان، مشيرا إلى تعرضها لإصابة في الرأس.

وأضاف أن وضعها الصحي الحرج عجّل بتوجيهها نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، بسبب غياب سرير للإنعاش بمشفى سانية الرمل بتطوان.

وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة تلقت الإسعافات الأولية بمستشفى وزان، واستفادت من فحص بجهاز السكانير قبل أن يتم نقلها صوب مشفى ابن سينا، حيث لا تزال تحت العناية المركزة.

عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، فتحت تحقيقا في ما جرى لتحديد الأسباب الحقيقية الواقفة وراء الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.