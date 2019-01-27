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كُتّاب وآراء
حادث مروري يعطب طفلة ويدخلها العناية المركزة
على وجه السرعة نقلت طفلة من جماعة سيدي رضوان إلى المشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، بمدينة وزان، بعدما صدمتها سيارة بالقرب من إحدى محطات التزويد بالوقود بالجماعة ذاتها.
مصدر خاص قال لهسبريس إن الضحية ولجت المشفى في حالة حرجة عقب توجيهها من المركز الصحي بسيدي رضوان، مشيرا إلى تعرضها لإصابة في الرأس.
وأضاف أن وضعها الصحي الحرج عجّل بتوجيهها نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، بسبب غياب سرير للإنعاش بمشفى سانية الرمل بتطوان.
وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة تلقت الإسعافات الأولية بمستشفى وزان، واستفادت من فحص بجهاز السكانير قبل أن يتم نقلها صوب مشفى ابن سينا، حيث لا تزال تحت العناية المركزة.
عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، فتحت تحقيقا في ما جرى لتحديد الأسباب الحقيقية الواقفة وراء الحادثة.