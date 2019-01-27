حادث سير ينهي حياة مسؤول منتخب في برشيد‎

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي سعيد طابي، نائب رئيس المجلس الإقليمي ببرشيد عن حزب الاستقلال، بعد صدمه من قبل سيارة خفيفة بالمدخل الجنوبي لمدينة برشيد.

الضحية كان يهمّ بعبور الطريق الوطنية رقم 9، بالمدخل الجنوبي لمدينة برشيد، فإذا بسيارة خفيفة، كانت قادمة من سطات نحو برشيد، تصدمه بقوّة ليفارق الحياة على الفور.

الحادث استدعى انتقال عناصر الضابطة القضائية وشرطة المرور وأفراد من الوقاية المدنية، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الرازي.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بإجراء معاينة على جثة الهالك، وإخضاعها للتشريح عند الضرورة، لفائدة البحث الذي فتحته عناصر الضابطة القضائية مع سائق السيارة، الذي وضع رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على وكيل الملك، لتحديد مسؤوليته في الحادثة، واتخاذ الإجراء القانوني في حقه.

وفاة نائب رئيس المجلس الإقليمي ببرشيد خلّفت حزنا وأسى عميقين في نفوس معارفه وأصدقائه، الذين تجمّعوا مذهولين بمكان الحادث وأمام مستشفى الرّازي، بالنظر إلى طيبته وتعامله الحسن مع الناس، خاصة أنه كان يشغل مهمّات في المجالس المنتخبة بالمدينة وخارجها، إضافة إلى ترؤسه في وقت سابق فريق يوسفية برشيد.