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الرئيسية | حوادث | "كوكايين" يُسقط مبحوثا عنه في يد الدرك بالسوالم

"كوكايين" يُسقط مبحوثا عنه في يد الدرك بالسوالم

"كوكايين" يُسقط مبحوثا عنه في يد الدرك بالسوالم
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 27 يناير 2019 - 20:10

أوقفت عناصر من درك السوالم سرية برشيد، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مشتبها فيه باستهلاك المخدرات الصلبة (الكوكايين) بمنطقة حد السوالم، جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه غدا على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، للنظر في التّهم المنسوبة إليه، بعدما ظل موضوع مذكرات بحث وطنية لدى مصالح دركيّة وأمنية في قضايا مختلفة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المشتبه فيه تم اقتياده إلى مركز الدرك بالسوالم للاستماع إليه بخصوص استهلاك المخدرات الصلبة، وبعد تنقيطه على الناظم الآلي تبيّن أنه موضوع مذكرات بحث وطنية عدّة، من قبل المصالح الدركية والأمنية، في قضايا تتعلّق بمحاولة القتل واحتجاز واختطاف طفلة قاصر وممارسة الجنس عليها نتج عنه افتضاض البكارة.

ومن المنتظر أن يتمّ الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل مصالح أمنية مختلفة للاختصاص الترابي، في مذكرات البحث الصادرة في حقه، وإحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات للنظر في المنسوب إليه واتخاذ المتعيّن القانوني في حقّه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تحذير خطير جدا الأحد 27 يناير 2019 - 20:52
أنتبهو يا أخواني

لايوجد شيء في المغرب أسمه الكوكايين

هناك فرق كبير بين الهرويين والكوكايين

الكوكايين لن يقدر على تمنه أي شخص فالجرام يساوي الملايييين أنما الهروييين هو الموجود لأن تمن منخفض ويجني به الأباطرة أرباح بالملاييير

تحذييير خطير جدا

هناك غبرة بيضاء تروج في المغرب لاعلاقة له لا بالكوكايين ولا الهرويين ولا أي مخدر قوي وتباع بتمن من 400 ألى 600 درهم لسطر أو الجرام

مكوناتها مصنوعة من مسحوق الزجاج البلاستيكي و حبة أسبرو و حبة القرقوبي تسببت للعديد في نزيف داخلي في الأنف والفم والدم لا ينقطع وهناك من أكتر منها فذهب كومة الأنعاش

ردو بالكم ردو بالكم ردو بالكم المخزن لم يعد قادر على هذا الكم الهائل من الحيوانات الناطقة التي هدفها هو الربح وتدمير الشباب لهذا أحمي نفسك بنقسك

ولا تلقو بأنفسكم ألى التهلكة

اللهم أني قد بلغت
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