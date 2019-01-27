"كوكايين" يُسقط مبحوثا عنه في يد الدرك بالسوالم

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر من درك السوالم سرية برشيد، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مشتبها فيه باستهلاك المخدرات الصلبة (الكوكايين) بمنطقة حد السوالم، جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه غدا على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، للنظر في التّهم المنسوبة إليه، بعدما ظل موضوع مذكرات بحث وطنية لدى مصالح دركيّة وأمنية في قضايا مختلفة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المشتبه فيه تم اقتياده إلى مركز الدرك بالسوالم للاستماع إليه بخصوص استهلاك المخدرات الصلبة، وبعد تنقيطه على الناظم الآلي تبيّن أنه موضوع مذكرات بحث وطنية عدّة، من قبل المصالح الدركية والأمنية، في قضايا تتعلّق بمحاولة القتل واحتجاز واختطاف طفلة قاصر وممارسة الجنس عليها نتج عنه افتضاض البكارة.

ومن المنتظر أن يتمّ الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل مصالح أمنية مختلفة للاختصاص الترابي، في مذكرات البحث الصادرة في حقه، وإحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات للنظر في المنسوب إليه واتخاذ المتعيّن القانوني في حقّه.