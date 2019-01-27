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كُتّاب وآراء
جثة شاب مقتول بسيدي إبراهيم تستنفر الدرك
فتح المركز القضائي لسرية الدرك بإقليم مراكش، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا في ملابسات وفاة شاب عثر عليه مقتولا بدوار بلعكيد التابع لجماعة واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش.
وعلى إثر إخبارية بخصوص العثور على جثة شاب مقتول، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى المكان المحدد، وشرعت في جمع كل المعطيات، التي يمكن أن تفيد في التحقيق في الحادث، من خلال الاستماع إلى كل من عاين جثة الضحية أو له علاقة به.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك كان يقطن بمدينة تامنصورت، مضيفة أن "عناصر الدرك أشرفت على نقل جثته إلى مستودع الأموات بمراكش لتشريحها، وتسليمها بعد ذلك إلى عائلته، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.