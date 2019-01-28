فحوصات عقلية تنتظر مختطف طفلة بمراكش

إبراهيم مغراوي

أوقف أعوان السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي بالمركز الترابي حربيل- تامنصورت، مساء الأحد، مشتبها به حاول اختطاف طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المنارة مراكش، لهسبريس، أن الطفلة التي تعاني من إعاقة جسدية، كانت رفقة والدتها في طريقهما إلى دوار لغشيوة بجماعة حربيل تامنصورت.

وأضافت أن بعض السكان انتبهوا إلى الأمر، وحاصروا المختطف إلى أن حضرت السلطة المحلية وعناصر الدرك إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن المركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت، أحال، بأمر من النيابة العامة المختصة، المختطف على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لفحصه.