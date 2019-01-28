دفن جثمان الطفلة إخلاص .. والتحقيقات مستمرة

هسبريس - أمال كنين

تم أمس الأحد دفن جثمان الطفلة إخلاص ذات السنوات الثلاث بعد خضوعها لتشريح طبي لكشف أسباب وفاتها.

وتم العثور على جثة إخلاص مرمية في الغابة بأحد جبال منطقة إيكردوحن بجماعة أزلاف بميضار، إقليم الدرويش، بعد شهر من اختفائها، ليتم إخضاعها للتشريح الطبي بالدار البيضاء، قبل تسليمها لوالديها من أجل دفنها.

ولم يتم إلى حد الساعة إعلان نتائج التشريح الذي تم إجراؤه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛ فيما يشتبه والدا الطفلة في أن أحد الجيران هو الواقف وراء عملية اختطافها، قبل أن تنكشف خطته ليتركها وحيدة بالغابة.

ويقول والد الطفلة في تصريح لهسبريس: "إخلاص تعرضت لميتة غير رحيمة، إذ توفيت جراء البرد والجوع"، مشيرا إلى أن التحقيق مع الجار مستمر إلى حد الساعة، ولم يتم إعلامه بأي جديد.

وتم قبل أسبوع العثور على جثة إخلاص، التي اختفت بداية الشهر الجاري، عقب إعلان مهاجرة من ألمانيا، تنتمي إلى منطقة اختفاء الطفلة، أنها على دراية بمن اختطفها، موجهة أصابع الاتهام إلى جار الضحية الذي قالت إن غرضه كان بيعها لسيدة مقيمة بإسبانيا بمبلغ 8500 أورو.

السيدة التي تقول إن اسمها فاطمة، وتعود أصولها إلى الدوار نفسه، قالت ضمن بث مباشر عبر صفحة "فايسبوكية" إن جار العائلة هو من اختطف الطفلة، معلنة أنها أخبرت والدها بالأمر؛ في حين لم تتبين إلى حد الساعة أسباب اختفاء إخلاص ووفاتها.