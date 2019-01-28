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الرئيسية | حوادث | الرشوة تحوم فوق رأس مفتش شرطة في القنيطرة

الرشوة تحوم فوق رأس مفتش شرطة في القنيطرة

الرشوة تحوم فوق رأس مفتش شرطة في القنيطرة
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 يناير 2019 - 15:10

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حدود الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف ليلة أمس الأحد، مع مفتش شرطة يعمل بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن القنيطرة كانت قد توصلت بشكاية من شخص يدعي أن موظف الشرطة المذكور طلب منه مبلغا ماليا للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف مفتش الشرطة المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ومن الناحية الإدارية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المذكور، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.

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