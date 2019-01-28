وفاة تلميذة وجرح 6 آخرين في حادثة ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

توفيت تلميذة على الفور في حين أصيب ستة تلاميذ آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الإثنين، بعد تعرّضهم لحادثة سير إثر انقلاب حافلة للنقل المدرسي على مستوى جماعة الغنيمين إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن حافلة للنقل المدرسي كانت متجهة من الدواوير المجاورة نحو إعدادية ابن سينا بمركز لغنميين، إلا أنها انقلبت لأسباب رجّحت أن تكون تقنية؛ فتوفيت تلميذة على الفور ونقل 6 آخرون إلى مستشفى برشيد، ومنه إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي بالغنيمين وبرشيد، وممثل عن السلطات المحلية، إلى المكان، حيث جرت معاينة الحادثة، وتوجيه الجرحى إلى المرافق الصحية بكل من برشيد وسطات، لتلقي الإسعافات الأولية، مؤكّدة أن وضعهم الصحي مستقرّ، في انتظار مغادرتهم المرفق الصحي في اليوم نفسه.

وأمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه جثة الهالكة بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث ببرشيد، في انتظار إحالتها على قسم الأموات بسطات قصد المعاينة الطبية أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات الحادثة المميتة.