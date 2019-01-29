توالي الاعتدءات يقلق "نقابيي الصحة" في فاس

أيوب صدور

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لقطاع الصحة بفاس، العضو في الكونفدرالية العامة للشغل، عن قلقه جراء تنامي حدة الاعتداءات على الأطر الصحية، التي كان آخرها الاعتداء "الشنيع" الذي تعرضت له الممرضتان "ن. د" و"ف. ل" بمركز تشخيص ومعالجة داء السل والأمراض التنفسية بن دباب.

وتعود فصول الواقعة إلى الخميس الماضي عندما تعرضت الممرضتان إلى اعتداء على يد مجموعة من المرضى ومرافقيهم بالسب والقذف بكلام نابٍ، مع التهديد والوعيد، على مرأى ومسمع من المسؤولين عن مصلحة شبكة المؤسسات الصحية، وفق ما جاء في بيان نقابي توصلت به هسبريس.

وقال المصدر ذاته" في الوقت الذي كان لزاما على المسؤولين التدخل والانكباب على حل الإشكال بكل جدية ومسؤولية لتلطيف الأجواء واحتواء الوضع، قاموا بتأليب المواطنين واستفزاز وإهانة الأطر الصحية؛ الشيء الذي خلف حالة من الذعر والفوضى وأربك السير العادي للمركز وتسبب في أزمة نفسية وانهيار عصبي نقلت على إثره إحداهما إلى قسم المستعجلات".

وأرجع المصدر سبب الاحتقان إلى "عدم توفير الحماية الأمنية اللازمة للأطر الصحية والضغط المتزايد للمواطنين الباحثين عن العلاج والتكفل بهم في ظل ندرة الموارد البشرية، وغياب أدنى شروط الممارسة المهنية، والخصاص المهول في المستلزمات الضرورية والإمكانات الكفيلة لمكافحة داء السل من أجل الرفع من مستوى الأداء المهني للموظفين في ظروف ملائمة، أقلها الأمن والأمان".

لهذه الأسباب، وغيرها، استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لقطاع الصحة هذا "الفعل الشنيع أينما وجد وأيا كان مصدره"، وأدان "كل من يقف وراءه وكان سببه"، مطالبا بـ"تفعيل دور المحامي على مستوى الجهة وتسهيل التواصل معه، وتفعيل الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على حماية الإدارة للموظفين أثناء مزاولة مهامهم وعلى ضرورة المتابعة في حالة الاعتداء".

وناشد التنظيم النقابي ذاته الوزارة الوصية "فتح تحقيق نزيه وشفاف كفيل بإماطة اللثام عن العديد من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بفاس".

وحاولت هسبريس ربط الاتصال بالمسؤول عن مصلحة شبكة المؤسسات الصحية، الدكتور عريوة، قصد أخذ رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل خارج التغطية.