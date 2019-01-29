مصرع مغن شاب دهسا بالقطار في ويسلان

رشيد الكويرتي

لقي مغني "الراي" "ه.ش"، المعروف لدى ساكنة ويسلان بالشاب بهيج، مصرعه مساء أمس الإثنين، متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن تعرضه لحادث دهس بالقطار على مستوى معبر غير محروس ببلدية ويسلان، ضواحي مكناس.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي كان يقيم بأحد أحياء بلدية ويسلان، تعرض لهذا الحادث لحظة تأهبه لعبور سكة القطار بمقطع محاذ لقنطرة ويسلان، قبل نقله إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس في حالة حرجة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، فترة قصيرة بعد إدخاله إلى قسم الإنعاش.

هذا، وبينما تم إيداع الهالك مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المميت.