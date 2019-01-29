24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2413:4516:3418:5920:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تقرير "العدل والإحسان" ينتقد "فشل النموذج التنموي" (5.00)

  2. تعويم الدرهم (5.00)

  3. وفاة تلميذة وجرح 6 آخرين في حادثة ببرشيد (5.00)

  4. برلمانيون يسعون إلى منح آجال استثنائية قبل تنفيذ إفراغ المكترين (5.00)

  5. وجدة .. مدينة الألف سنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع مغن شاب دهسا بالقطار في ويسلان

مصرع مغن شاب دهسا بالقطار في ويسلان

مصرع مغن شاب دهسا بالقطار في ويسلان
رشيد الكويرتي
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 14:07

لقي مغني "الراي" "ه.ش"، المعروف لدى ساكنة ويسلان بالشاب بهيج، مصرعه مساء أمس الإثنين، متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن تعرضه لحادث دهس بالقطار على مستوى معبر غير محروس ببلدية ويسلان، ضواحي مكناس.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي كان يقيم بأحد أحياء بلدية ويسلان، تعرض لهذا الحادث لحظة تأهبه لعبور سكة القطار بمقطع محاذ لقنطرة ويسلان، قبل نقله إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس في حالة حرجة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، فترة قصيرة بعد إدخاله إلى قسم الإنعاش.

هذا، وبينما تم إيداع الهالك مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 29 يناير 2019 - 14:21
اللهم غفر له ورحمه اللهم رحم جميع موتى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.