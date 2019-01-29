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الرئيسية | حوادث | شاحنة تحوّل جسد شاب إلى أشلاء بتنمنصور

شاحنة تحوّل جسد شاب إلى أشلاء بتنمنصور

شاحنة تحوّل جسد شاب إلى أشلاء بتنمنصور
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 18:40

لقي شاب، يبلغ عمره 33 سنة، الثلاثاء، مصرعه على الفور بعدما دهسته شاحنة على الطريق الفلاحية الرابطة بين دوار "آيت علي" والطريق الوطنية رقم 1، على مستوى دوار تن منصور، التابع للجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي يتحدّر من نواحي إقليم تزنيت، ويقطن قيد حياته بدوار "آيت علي" في جماعة إنشادن، كان متوجها، صباح اليوم، إلى مقر عمله بإحدى وحدات تلفيف الخضر، قبل أن تدهسه شاحنة وتحول جسده إلى أشلاء.

وفور علمها بالحادث المروري المذكور، انتقلت السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكانه من أجل جمع المعطيات التي يمكن أن تساعد في تحديد الظروف والملابسات. كما أشرفت عناصر الدرك، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الدركية عملت على وضع سائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك ببلفاع، رهن إشارة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة.

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