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الرئيسية | حوادث | تسجيل هزة أرضية بقوّة 3,6 درجات في الريف

تسجيل هزة أرضية بقوّة 3,6 درجات في الريف

تسجيل هزة أرضية بقوّة 3,6 درجات في الريف
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:05

أفاد موقع عالمي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن هزة بلغت قوتها 3.6 على سلم ريشتر ضربت المناطق المحاذية لمدينة الحسيمة.

الهزة ضربت بالضبط في الساعة الرابعة و46 دقيقة وكانت على عمق 5 كليومترات تحت سطح الأرض.

الهزة لم تخلف أي أٌثر بشكل عام في منطقة الريف ولم يتم ملاحظتها من طرف سكان المناطق المجاورة لمكان وقوعها.

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