حوادث السير بالمدن .. 22 قتيلا و 1575 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 1575 آخرون بجروح، إصابة 76 منهم بليغة، في 1161 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر. وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألف و137 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و184 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و953 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و735 ألف و475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4736 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6294 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 154 مركبة.