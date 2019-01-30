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الرئيسية | حوادث | مصالح أمن أصيلة تنهي مغامرات مروج مخدرات

مصالح أمن أصيلة تنهي مغامرات مروج مخدرات

مصالح أمن أصيلة تنهي مغامرات مروج مخدرات
هسبريس - عبد الواحد استيتو
الأربعاء 30 يناير 2019 - 02:00

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أصيلة، التابعة لولاية أمن طنجة، مروجا للمخدرات من ذوي السوابق العدلية، كان مبحوثا عنه بموجب مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني.

وقد تم رصد المعني بالأمر، صبيحة اليوم، بأحد المنازل بحي الزرقطوني. وبعد عملية مراقبة، تم إلقاء القبض عليه وحجز كمية مهمة من المخدرات، كما تم حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية حصيلة الاتجار بالمخدرات.

وتمثلت حصيلة المحجوزات في 670 لفافة من الكيف الممزوج بالتبغ، و350 قطعة من مخدر الشيرا، و15 أنبوبا من مادة السليسيون، و03 سكاكين، ومبلغ مالي قدره 9900 درهم.

وقد تم وضع الموقوف، البالغ من العمر 30 سنة، رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

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