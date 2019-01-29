"شبح الانتحار" يسلب حياة شاب بإقليم شفشاون

هسبريس من شفشاون

أقدم شاب بدوار اشريتن بجماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياته شنقا، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهالك يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة.

عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.