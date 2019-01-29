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كُتّاب وآراء
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"شبح الانتحار" يسلب حياة شاب بإقليم شفشاون
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 22:50
أقدم شاب بدوار اشريتن بجماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياته شنقا، وفق ما أوردته مصادر محلية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهالك يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة.
عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - شي واحد الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:12
هذا امر غير طبيعي بهذه المدينة الجميلة والغالية أرجو أن يتم التعامل مع هذه القضية بكثير من الجدية والحزم فالأمر يدعو إلى القلق
2 - معلقة الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:19
انا بغيت غي نعرف علاش كثرت نسبة الانتحار في شفشاون بالضبط؟؟؟
3 - rain man الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:20
لا حول ولا قوة إلا بالله لا يكاد يمر اسبوع حتى نسمع عن شخص ما انتحر حتى أنها أصبحت ظاهرة الشيء اللدي لم نعهده في مجتمعنا المغربي وكل هده الحوادث تتركز في البوادي والمدن الصغيره شيء جد مقلق نسأل الله اللطف
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