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الرئيسية | حوادث | أمن البيضاء يوقف فتاة لسرقة هواتف في مسجدٍ

أمن البيضاء يوقف فتاة لسرقة هواتف في مسجدٍ

أمن البيضاء يوقف فتاة لسرقة هواتف في مسجدٍ
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 20:17

أوقفت عناصر الدورية المتنقلة للدراجيين بمنطقة مولاي رشيد بولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، وذلك بعدما تم ضبطها متلبسة باقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت المشتبه فيها قد ولجت، بمعية فتاة أخرى، مصلى للنساء بأحد المساجد بحي النور بمنطقة مولاي رشيد، حيث ارتكبتا عملية سرقة استهدفت هاتفين نقالين تحت التهديد بواسطة سكينين كانا بحوزتهما، وذلك قبل أن تعمدا إلى الفرار مباشرة بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ ذاته فإن التدخل الفوري لعناصر دورية الدراجيين أسفر عن توقيف المشتبه فيها الرئيسية متلبسة بحيازة الهاتف النقال المتحصل من عملية السرقة، بينما لازالت عمليات البحث الميداني متواصلة لتوقيف الفتاة الثانية التي شاركت في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالفتاة الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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