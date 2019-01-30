ابتدائية السراغنة تحقق مع 3 مروجين للمخدرات

إبراهيم مغراوي

أحالت سرية الدرك الملكي بتملالت بإقليم السراغنة، الثلاثاء، مبحوثا عنه من طرف درك سيدي رحال بالمنطقة نفسها، وشريكين له، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية من أجل ترويج المخدرات.

وقالت مصادر هسبريس إن درك تملالت توصل بإخبارية تفيد بأن شخصا مبحوثا عنه، ينحدر من دوار الكرامشة بجماعة سيدي رحال بإقليم السراغنة، يعمل على ترويج المخدرات بمقهى بمركز جماعة تملالت.

وأوردت المصادر نفسها أن رجال درك تمكنوا، بعد عملية رصد لتحركات المعني بالأمر قاموا بها أمس الاثنين، من ضبطه متلبسا بترويج المخدرات بإحدى المقاهي، فتم توقيفه، مضيفة أن "الموقوف اعترف بشريكين له في عمله المخالف للقانون، جرى توقيفهما بعد ذلك".

وجرى نقل الموقوف إلى دوار الكرامشة بسيدي رحال لإخضاع منزله للتفتيش، الذي أسفر عن ضبط كميات أخرى من المخدرات نفسها، بعدها تم نقل الموقوفين الثلاثة إلى مقر المركز الترابي لتملالت لتحرير محضر قانوني لهم.