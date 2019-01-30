24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المعاش الاستثنائي لبنكيران يؤجج غضب الموظفين من الاقتطاعات (5.00)

  2. غرسوا فقطعنا.. (5.00)

  3. الرميد يرد على أخنوش: مسؤولية "الأحرار" أثقل في أزمة التجار (5.00)

  4. تقرير "العدل والإحسان" ينتقد "فشل النموذج التنموي" (5.00)

  5. حرف "تيفيناغ" غير قابل للمساومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة شاب رمى بنفسه من طابق ثالث بمراكش

وفاة شاب رمى بنفسه من طابق ثالث بمراكش

وفاة شاب رمى بنفسه من طابق ثالث بمراكش
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 30 يناير 2019 - 00:05

لفظ شاب في عقده الثالث أنفاسه الأخيرة، مساء الثلاثاء، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث لمنزل عائلته، الكائن بعمارة بالتجمع السكني النهضة داخل منطقة المحاميد، التابعة لمقاطعة النخيل بمراكش.

وعلى إثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية ورجال أمن الدائرة العاشرة بالمنطقة الأمنية المحاميد إلى مكان الحادث، من أجل جمع المعطيات التي يمكن أن تساعدها في التحقيق في هذه النازلة.

وقالت مصادر لهسبريس إن "الهالك ارتمى من أعلى البناية المذكورة، وارتطم بالأرض بقوة، فأصيب برضوض خطيرة" مضيفة "أن سيارة للوقاية المدنية نقلته على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش، أملا في إنقاذ حياته؛ لكنه توفي في طريقه إلى المشفى المذكور".

وأشرفت عناصر الشرطة، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الشاب الهالك إلى مستودع الأموات، لتخضع للتشريح، في انتظار تسليمها إلى أسرة الضحية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مسلمة الأربعاء 30 يناير 2019 - 00:26
لا حول ولا قوة الا بالله كتر الإنتحار وكتر الجهل وللينا نسمعو غير فلان نتحر فلان قتلوه الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - الياس الأربعاء 30 يناير 2019 - 00:33
الانتحار ليس حلا للمشاكل مررت من تجربة قاسية فقدت فيها وظيفتي وعدت للفقر وكل مرة افكر في الانتحار لانه اغلقت جميع الابواب في وجهي ولكن تمسكت بالصبر والسلوان وبدأت حياة جديدة بأقل ثمن مع العلم ان النفسية متأزمة نتيجة البشر السبب في عذابي وجحيم الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - مراكش الأربعاء 30 يناير 2019 - 00:46
ان لله وان اليه راجعون اللهم رحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين. الأسباب يعلم بها الله. اللهم اللطف بعبادك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - ام يوسف الأربعاء 30 يناير 2019 - 01:43
اللهم اغفر له وارحمه وارحم امواتنا المسلمين جميعا يا رب. لا يعلم بالحال إلا الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.