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كُتّاب وآراء
وفاة شاب رمى بنفسه من طابق ثالث بمراكش
لفظ شاب في عقده الثالث أنفاسه الأخيرة، مساء الثلاثاء، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث لمنزل عائلته، الكائن بعمارة بالتجمع السكني النهضة داخل منطقة المحاميد، التابعة لمقاطعة النخيل بمراكش.
وعلى إثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية ورجال أمن الدائرة العاشرة بالمنطقة الأمنية المحاميد إلى مكان الحادث، من أجل جمع المعطيات التي يمكن أن تساعدها في التحقيق في هذه النازلة.
وقالت مصادر لهسبريس إن "الهالك ارتمى من أعلى البناية المذكورة، وارتطم بالأرض بقوة، فأصيب برضوض خطيرة" مضيفة "أن سيارة للوقاية المدنية نقلته على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش، أملا في إنقاذ حياته؛ لكنه توفي في طريقه إلى المشفى المذكور".
وأشرفت عناصر الشرطة، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الشاب الهالك إلى مستودع الأموات، لتخضع للتشريح، في انتظار تسليمها إلى أسرة الضحية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.