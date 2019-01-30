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كُتّاب وآراء
أمن فاس يوقف متورطيْن في ترويج "مؤثرات عقلية"
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء الثلاثاء، شخصين يشتبه في تورطهما في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذ عثر بحوزتهما على 5380 من الأقراص الطبية المخدرة وأقراص "الإكستازي".
وتم توقيف المشتبه فيهما في عمليتين منفصلتين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ الأولى جرى تنفيذها على مستوى حافلة للنقل كانت قادمة من مدينة طنجة، وضبط فيها شخص في حالة تلبس بحيازة 3380 قرصا من مخدري "الإكستازي" و"ريفوتريل"، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق المصدر ذاته فقد تم تنفيذ العملية الثانية بمحطة القطار، حيث تم توقيف سيدة تبلغ من العمر 30 سنة وبحوزتها 2000 قرص من مخدر "الإكستازي".
وتم إخضاع المشتبه فيهما معا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة مع أنشطة إجرامية أخرى.