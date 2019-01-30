المخدرات تسلب حرية 4 أشخاص في آيت اعميرة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكنت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، التابع لسرية بيوكرى في اشتوكة آيت باها، من توقيف أربعة أشخاص مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، مع حجز كمية مهمة من الممنوعات بحوزتهم، وذلك بأحياء متفرقة من جماعة آيت اعميرة.

وعرفت العملية، التي فُعّلت في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى التصدي لمختلف مظاهر الجريمة في المنطقة، مصادرة هواتف نقالة وكميات مهمة من مخدر الشيرا وسنابل القنب الهندي (الكيف) وأوراق التبغ (طابا)، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات، ودراجات نارية.

وجرى إيداع الموقوفين الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك في آيت اعميرة، من أجل تعميق البحث معهم، قبل أن يتم عرضهم على أنظار القضاء، كل حسب المنسوب إليه، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.