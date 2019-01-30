24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. غرسوا فقطعنا.. (5.00)

  2. دورية مراقبة المنتجات تثير حفيظة مصدّرين مغاربة (5.00)

  3. مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)

  4. حرف "تيفيناغ" غير قابل للمساومة (5.00)

  5. انتقال بنعطية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المخدرات تسلب حرية 4 أشخاص في آيت اعميرة

المخدرات تسلب حرية 4 أشخاص في آيت اعميرة

المخدرات تسلب حرية 4 أشخاص في آيت اعميرة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 30 يناير 2019 - 13:26

تمكنت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، التابع لسرية بيوكرى في اشتوكة آيت باها، من توقيف أربعة أشخاص مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، مع حجز كمية مهمة من الممنوعات بحوزتهم، وذلك بأحياء متفرقة من جماعة آيت اعميرة.

وعرفت العملية، التي فُعّلت في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى التصدي لمختلف مظاهر الجريمة في المنطقة، مصادرة هواتف نقالة وكميات مهمة من مخدر الشيرا وسنابل القنب الهندي (الكيف) وأوراق التبغ (طابا)، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات، ودراجات نارية.

وجرى إيداع الموقوفين الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك في آيت اعميرة، من أجل تعميق البحث معهم، قبل أن يتم عرضهم على أنظار القضاء، كل حسب المنسوب إليه، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.