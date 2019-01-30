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كُتّاب وآراء
مصرع زوجين في حادثة سير بين ألينف والريصاني
لفظ رجل وزوجته أنفاسهما الأخيرة في حادثة سير خطيرة وقعت الليلة الماضية بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين ألينف والريصاني، وبالضبط بمحاذاة قصر تمرغوت بالنفوذ الترابي لجماعة ألينف، نتيجة اصطدام سيارة من طراز "ستروين فاركو" بدراجة نارية كانا على متنها.
وأفادت مصادر هسبريس بأن سائق الدراجة في عقده السابع، وزوجته في عقدها السادس، موردة أن السائق لقي مصرعه في الحين، فيما تم نقل الزوجة إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشرفي بالرشيدية إلا أنها فارقت الحياة في الطريق نتيجة الجروح البليغة التي أصيبت بها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دورية من عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بألنيف انتقلت، فور إشعارها بالحادث، إلى عين المكان، وتم نقل الجثتين إلى قسم الأموات، في حين جرى اقتياد سائق السيارة إلى مركز الدرك بأمر من النيابة العامة المختصة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات هذه الحادثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
من النيف إلى الرشيدية ما يقارب 180 كلم. كل هذه المسافة قطعتها هذه المرحومة وهي تنزف دماءها.
فاين نصيب هذه الناحية من المستشفيات؟
اليس من العار ألا يتوفر الريساني وأرفود على مستشفى لاستقبال مثل هذه الحالات الخطيرة.
فهذه هي المشاريع التي يجب أن يشتغل عليها مجلس الجهة، وتتجاوب معها وزارة الصحة.
فبمنتهى الصراحة فحتى مستشفى الرشيدية لا يرقى إلى المستشفيات المهمة التي تتوفر في المدن الكبرى بالمملكة، ليس من حيث الأطر الطبية، ولكن من حيث التجهيزات والأفرشة لإيواء المرضى، وما اكثرهم في هذه الناحية.
نتمنى أن تنال هذه الجهة نصيبها من العناية في كل الميادين التي تتلاءم وتطلعات الساكنة.
allah irahmhoum....
les gens savent pas vraiment conduire au Maroc je ne sais pad d'où ils son leurs Permis de conduire
نعلم ان الاقدار بيد الله, ونعلم ان العبد كذلك هو المسؤول وراء هذا الموت وعلى راسها الحكومة وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة,وهذه الاخيرة قد تماطلت في حق الجنوب الشرقي...لا مستشفى ...
لا حول ولا قوة الا بالله.
لكن كم يكلف شراء (جيلي) اصفر أو أحمر عاكس للضوء ويلبسه صاحب الدراجة النارية او الهوائية لكي يراه سائق السيارة في الليل بكل وضوح ومن البعد ؟
الكثير من مستعملي الدراجات بكل أنواعها في الليل يضنوا بأن أصحاب السيارات يرونهم بشكل واضح بأضواء السيارة الكاشفة ويعولون عليهم للحرص على سلامتهم !
وهذا خطأ فادح جدا فصاحب السيارة لا يرى ركاب هذه الوسائل إلا عندما يقترب منهم بشكل خطير الى درجة أنه في بعض الأحيان تكون المسافة قصيرة بين الإثنين الى درجة خطيرة لا يستطيع فيها صاحب السيارة تفادي الاصطدام بالدراجة النارية
لقد مررت من تجارب كثيرة كدت فيها ان ادهس أصحاب الدراجات خلال الليل لضعف إما لانعدام الأضواء في دراجاتهم أما لضعفها وخفوتها، ولحسن الحظ تنتهي الأمور فقط بفزع شديد
ولهذا أنصح كل من يستعمل الدراجات النارية والهوائي وخاصة في الليل أن يلبس سترات عاكسة للضوء (جيلي) وخاصة في القرى والطرق الوطنية والإقليمية
إنها مسألة ثقافة وتحضر فقط فالإنسان الذي يعطي القيمة لحياته لا يمكن ان يعرضها بشكل ساذج ورخيص للموت مجانا بفعل التنقيص وتبخيس وسائل الوقاية