مصرع زوجين في حادثة سير بين ألينف والريصاني

هسبريس من تنغير

لفظ رجل وزوجته أنفاسهما الأخيرة في حادثة سير خطيرة وقعت الليلة الماضية بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين ألينف والريصاني، وبالضبط بمحاذاة قصر تمرغوت بالنفوذ الترابي لجماعة ألينف، نتيجة اصطدام سيارة من طراز "ستروين فاركو" بدراجة نارية كانا على متنها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن سائق الدراجة في عقده السابع، وزوجته في عقدها السادس، موردة أن السائق لقي مصرعه في الحين، فيما تم نقل الزوجة إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشرفي بالرشيدية إلا أنها فارقت الحياة في الطريق نتيجة الجروح البليغة التي أصيبت بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دورية من عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بألنيف انتقلت، فور إشعارها بالحادث، إلى عين المكان، وتم نقل الجثتين إلى قسم الأموات، في حين جرى اقتياد سائق السيارة إلى مركز الدرك بأمر من النيابة العامة المختصة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات هذه الحادثة.