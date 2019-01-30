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الرئيسية | حوادث | توقيف متورط في تدليس مشروبات كحولية بفاس

توقيف متورط في تدليس مشروبات كحولية بفاس

توقيف متورط في تدليس مشروبات كحولية بفاس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 يناير 2019 - 23:30

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة فاس على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، اليوم الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في كونه المتورط الرئيسي في قضية الاتجار بالمشروبات الكحولية المتحصلة بطريقة تدليسية من أحد الأسواق الممتازة.

وكانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرت معلومات دقيقة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول النشاط الإجرامي للمشتبه فيه، المتمثل في ترويج كميات كبيرة من المشروبات الكحولية الموجهة أساسا للبيع في أحد الأسواق الممتازة، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل لمستخدم في الحراسة الخاصة بالسوق الممتاز وأشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ ذاته، فقد مكنت الأبحاث التمهيدية من توقيف ثلاثة مشاركين في هذه القضية، من بينهم حارس الأمن الخاص وشخص آخر مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات للبحث، وتم تقديمهم أمام العدالة أول أمس الاثنين، بعدما تم ضبطهم متلبسين بحجز ما يناهز 27.168 قنينة مشروبات كحولية، وأسلحة بيضاء، وقنينة غاز مسيل للدموع، وتسعة هواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية مهمة وسجلات ورقية تتضمن أسماء الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في اقتناء هذه المواد الكحولية وإعادة ترويجها بدون رخصة.

وقد أسفرت الأبحاث المعمقة والمتواصلة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، الذي تم العثور داخل منزله على مبالغ مالية إضافية لها علاقة بهذه الأنشطة غير المشروعة، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة المختصة صباح اليوم الأربعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الأربعاء 30 يناير 2019 - 23:37
هذا سؤال موجه للشباب المغربي الذي يتعاطى للمخدرات .
ما الفائدة من هذه المخدرات ؟ وهل تتخيلون عواقبها
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