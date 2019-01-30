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الرئيسية | حوادث | سُم القوارض ينهي حياة أم لطفلتيْن في إنشادن

سُم القوارض ينهي حياة أم لطفلتيْن في إنشادن

سُم القوارض ينهي حياة أم لطفلتيْن في إنشادن
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 30 يناير 2019 - 21:09

أمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، اليوم الأربعاء، بإجراء تشريح طبي على جثة امرأة توفيت نتيجة تناولها مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض، في خطوة منها أدت إلى وضع حدّ لحياتها بمنزل أسرتها في دوار "البويبات"، التابع للجماعة الترابية إنشادن، نواحي اشتوكة آيت باها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة، البالغة من العمر 34 سنة، متزوجة وتتحدّر من ضواحي إقليم طاطا، وتقطن قيد حياتها بدوار "البويبات" في جماعة إنشادن، كانت قد وضعت حدّا لحياتها بتناول سمّ القوارض، تاركة وراءها طفلتيْن، لأسباب لا تزال مجهولة.

وأضافت المصادر نفسها أن الضابطة القضائية للدرك الملكي ببلفاع باشرت أبحاثها في النازلة، تبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية إنزكان، لتحديد الأسباب الحقيقية التي دفعت الهالكة إلى وضع حد لحياتها بهذه الطريقة، كما جرى توجيه جثتها إلى مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خرخوش براهيم الأربعاء 30 يناير 2019 - 22:01
شكران لكم علي هده الاخبار التي فعل يجب ان نكون علي علم بها كيفا كانت
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-5
2 - المعازيز الأربعاء 30 يناير 2019 - 22:19
الله اعلم بحالها مسكينة
راه بنادم الى تبعتيه غادي تقتلو الى عندك الجهد اما الى غلب عليك غادي تقتل راسك اوهدا هو اكبر غلطة
ياااااربي تسمح ليها اوتقبلها في رحمتك
ياااااااربي تخد لحق فلي كان سبابها
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