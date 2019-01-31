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كُتّاب وآراء
توقيف تونسي لتهريب شيرا في علب عصير بطنجة
أوقفت الفرقة الأمنية للهيئة الحضرية، التابعة لولاية أمن طنجة والعاملة بالمحطة الطرقية، مواطنا من جنسية تونسية من مواليد سنة 1994 متلبسا بحيازة مخدر الشيرا.
الموقوف كان قد أثار الانتباه بتصرفاته المشبوهة، بعد أن ظهر عليه الارتباك أثناء اقتراب العناصر الأمنية منه عندما كان يهم بركوب حافلة للنقل العمومي متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء.
وقد أخضعت عناصر الفرقة الأمنية سالفة الذكر المواطن التونسي المعني للتفتيش، لتعثر بحوزته على كمية من مخدر الشيرا بلغ وزنها كيلوغراما واحداً و200 غرام، كانت على شكل كبسولات صغيرة مخبأة بعناية في قارورات مخصصة للعصير.
وصرح الموقوف بأنه كان سيعمد إلى بلع الكمية المذكورة من مخدر الشيرا قصد التوجه بها عبر المطار الدولي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى تونس، من أجل العمل على ترويجها ببلده.
وقد أحالت الفرقة الأمنية للهيئة الحضرية، التابعة لولاية أمن طنجة والعاملة بالمحطة الطرقية، الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة.