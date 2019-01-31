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كُتّاب وآراء
قضاء مراكش يؤجل محاكمة محدثي شغب كروي
حدّدت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم سادس فبراير المقبل موعدا لجلسة محاكمة المتابعين في أحداث الشغب التي اندلعت خلال المباراة التي أجريت بين الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي، برسم الجولة الـ14 من دوري المحترفين.
ورفضت هيئة الحكم طلب المحامي يوسف خالدي من هيئة آسفي، الذي كلفه مكتب نادي أولمبيك أسفي للدفاع عن المتابعين، تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وتتابع النيابة العامة بمراكش الموقوفين بعدة تهم؛ منها المساهمة في أعمال عنف أثناء تظاهرة رياضية ارتكب خلالها الضرب والجرح، وإلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية ومنقول مملوك للغير، والتحريض على ذلك والدخول إلى أرضية الملعب دون سبب مشروع، وإتلاف تجهيزات الملعب.
وتميزت جلسة المحاكمة، التي شهدتها رحاب المحكمة الابتدائية بمراكش، حضور كل من أنوار ادبيرة التلمساني، رئيس أولمبيك آسفي، ونائبه عبد الواحد كمال.
يذكر أن أحداث الشغب، التي اندلعت خلال المباراة التي أجريت بين الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي برسم الجولة الـ14 من دوري المحترفين، خلّفت خسائر مادية كبيرة، قدرها خبير محلف بـ547 ألفا و600 درهم، إذ تم إتلاف 1580 كرسيا بنسبة 85 في المائة، بالإضافة إلى صنابير ومرافق صحية بالجهة الشمالية مع أضرار أخرى أصابت الحلبة المطاطية بسبب الشهب الاصطناعية، والسور الخارجي من المنطقة نفسها.