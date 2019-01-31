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كُتّاب وآراء
درك خريبكة يحجز سيارة محملة بطنّ من "الميكا"
تمكن المركز الترابي للدرك الملكي التابع لسرية خريبكة من حجز كمية من الأكياس البلاستيكية التي يُمنع صنعها واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وذلك بموجب المواد 2 و5 و6 من القانون رقم 15-77.
وأوضحت مصادر الجريدة أن كمية الأكياس البلاستيكية المحجوزة تجاوزت الطنّ، وجرى ضبطها داخل سيارة خفيفة على مستوى دوار العمامرة التابع للجماعة القروية أولاد عبدون، ضواحي مدينة خريبكة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لخريبكة فتحت بحثا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر تلك الشحنة من الأكياس البلاستيكية ومعرفة ظروف صنعها وترويجها.
يُشار إلى أن السلطات المعنية بملف "زيرو ميكا" في مدينة خريبكة قامت، في أوقات سابقة، بتحذير مجموعة من التجار، سواء بالأسواق الأسبوعية أو بالمحلات التجارية وسط المدينة، وحثهم على ضرورة احترام القانون المرتبط بمنع تداول الأكياس البلاستيكية؛ قبل أن تشرع اللجان المختصة، في الآونة الأخيرة، في تحرير محاضر ضد المخالفين.