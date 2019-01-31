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كُتّاب وآراء
توقيف متورط في الاتجار بالمخدرات ضواحي وجدة
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمفوضية تويست بوبكر، التابعة لولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصا يتشبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.
وجرى تنفيذ هذه العملية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إذ أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل ضيعة فلاحية كائنة بدوار "أولاد كاري"، الذي يبعد بحوالي أربعة كيلومترات عن مدينة عين بني مطهر، عن حجز 500 كيلوغرام من مخدر "الحشيش"، كانت مدفونة في أرض فلاحية مخصصة للرعي، وذلك وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم وضع المشتبه فيه، البالغ من العمر 45 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي؛ علاوة على التحقق من ارتباط هذه العملية بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات.