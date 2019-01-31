ظهور جثة تحت ركام منزل هدمته سلطات فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تم العثور، زوال اليوم الخميس، على جثة في مرحلة متقدمة من التحلل، تعود إلى شاب (ح. ق) في أواخر عقده الرابع، مدفونة تحت أنقاض منزل هدمته السلطات قبل أسبوع من الآن، بالحي الصفيحي باب الغول، الكائن بمنطقة ظهر المهراز بمدينة فاس.

وتم اكتشاف الجثة المذكورة، التي تعود لأحد أبناء صاحب المنزل المهدم، حين كان عمال إحدى المقاولات بصدد مباشرة أشغال إزالة أنقاض المنازل المهدمة بحي باب الغول قصد تهيئة المساحة التي كان مقاما عليها لإحداث تجزئة سكنية جديدة تدخل في إطار برنامج عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمدينة فاس.

وبينما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات وظروف هلاك الضحية.