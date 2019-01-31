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الرئيسية | حوادث | ظهور جثة تحت ركام منزل هدمته سلطات فاس

ظهور جثة تحت ركام منزل هدمته سلطات فاس

ظهور جثة تحت ركام منزل هدمته سلطات فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 31 يناير 2019 - 20:12

تم العثور، زوال اليوم الخميس، على جثة في مرحلة متقدمة من التحلل، تعود إلى شاب (ح. ق) في أواخر عقده الرابع، مدفونة تحت أنقاض منزل هدمته السلطات قبل أسبوع من الآن، بالحي الصفيحي باب الغول، الكائن بمنطقة ظهر المهراز بمدينة فاس.

وتم اكتشاف الجثة المذكورة، التي تعود لأحد أبناء صاحب المنزل المهدم، حين كان عمال إحدى المقاولات بصدد مباشرة أشغال إزالة أنقاض المنازل المهدمة بحي باب الغول قصد تهيئة المساحة التي كان مقاما عليها لإحداث تجزئة سكنية جديدة تدخل في إطار برنامج عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمدينة فاس.

وبينما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات وظروف هلاك الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - mohammed el fatri الخميس 31 يناير 2019 - 20:26
اولا رحمه الله، تانيا و ما كين تالتا انه ايلقاو ليها مخرج ويقول ليك ما كان تا واحد تما ساعة الهدم
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4
2 - wood الخميس 31 يناير 2019 - 20:29
جريمة أخرى تنضاف لجرائم المخزن ضد المغاربة فبعد إطلاق الرصاص على المهاجرين المغاربة و قتل الفتاة حياة و بعد عمليات الهدم الواسعة التي تمت في الدار البيضاء ها هي جريمة أخرى تنفد ضد مواطن مغربي بهدم منزله على رأسه !!!
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2
3 - مغربي الخميس 31 يناير 2019 - 20:29
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صراحة يجب استقالة كافة الوزراء و البرلمانيين وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ فالمسؤوليين أصبحوا لا يكترثون بأوضاع المغاربة وأصبح الفساد في كافة القطاعات منتشر .
اتمنى من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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10
4 - amin الخميس 31 يناير 2019 - 20:30
طبعا بلا مايديروو لا تشريح ولا ترقيع السيد مات بسكتة قلبية وكلشي طوي ودوز حنا فواحد الزمان ولينا ساكنين فديورنا وعساسين على غيرنا
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2
5 - %%%%% الخميس 31 يناير 2019 - 20:30
voila un sujet chaud est brulant. je pense que la presse doit se pencher sur le sujet et lui donner de l inportance ainsi que le suivi de l enquête pour determiner les sanctions a l'encontre des responsables de se sinistre. aussi faire la lumiere sur d autres sujets comme la fievre afteuse et le h1n1 .
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1
6 - السالمي الخميس 31 يناير 2019 - 20:32
لا تستغرب اذا اما اتضح قريبا ان المنزل هدم على رأس الضحية وفارق الحياة تحت الانقاض، مع الاسف كل شيء عندنا يتمشى بالعشوائية أما سلامة وامن الغير لا تهم بتاتا.
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7 - ميرا الخميس 31 يناير 2019 - 20:45
ريا و سكينة . الله يرحمنا و يجيرنا من اللي جاي
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8 - دار لمان الخميس 31 يناير 2019 - 21:01
عائلتو ماسولو فين هو?واش مسافر ?السيد سيمانة مدفون ولامن سمع و لامن رءى?
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9 - مواطنة الخميس 31 يناير 2019 - 21:10
فصل الشتاء والبرد القارس ويهدمون منازل المساكين فوق رؤوسهم .الظلم وتشريد الساكنة وإخراجهم من بيوتهم صحا لماذا ? ان الله يمهل ولا يهمل .....
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10 - مهاجرة مغربية الخميس 31 يناير 2019 - 21:14
ماخليتو ما درتوا لهاذ الشعب مسكين... خوتنا محكورين فبلادهم و خارج بلادهم... لكم الله ايها المغاربة... لكم الله ... لكم الله
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11 - فاسي حر الخميس 31 يناير 2019 - 21:17
من خلال المقال يتبين أن الضحية لم يريد الخروج من المنزل وتم الهدم عليه والله وأعلم ،فإنتضار التحقيق إذا تم فعلا التحقيق أو ربما سيقولون أن الضحية كان مريض نفسيا وألقى بنفسه من تحت الردم ههههه كلشي ممكن مع هاذ المسؤولين
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