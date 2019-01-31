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كُتّاب وآراء
قتيل وجرحى في حادثة سير بمنطقة أولاد عبّو
لقي شخص، مساء اليوم الخميس، مصرعه؛ في حين أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة تعرّضهم لحادثة سير قاتلة، بمنطقة أولاد عبّو قيادة الهدّامي نواحي برشيد.
وأفادت مصادر هسبريس بأن أربعة أشخاص، تجمع بينهم قرابة عائلية، كانوا على متن سيارة خفيفة على أحد المحاور الطرقية في النفوذ الترابي لقيادة الهدّامي؛ إلا أن اصطداما، وقع بين السيارة وبين إحدى الشاحنات، خلّف قتيلا ويتعلق الأمر بـ"ع، ر"، وثلاثة جرحى وهم "م،ع" و"ع، ر" ور، ر".
وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر من درك أولاد عبّو سرية برشيد وممثل عن السلطة المحلية إلى الموقع الذي جرى فيه، حيث وجّه الجرحى إلى قسم المستعجلات بمستشفى سطات لتلقي العلاج.
وقد أمرت النيابة العامة المختصة بإحالة جثة الهالك على قسم الأموات بسطات؛ قصد المعاينة الطبية أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك أولاد عبّو مع سائق الشاحنة، الذي وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على وكيل الملك ببرشيد لاتخاذ المتعين في حقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
اما من يموت بحالة فلوانزا اللحوم فعلى الحميع ان يبتعد عن اللحوم والعوده الى القطاني احسن وسيلة للعلاج