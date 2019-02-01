أمن الرباط يوقف متورطا في سرقة سيدة إيفوارية

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء الخميس، من توقيف مشتبه فيه باقتراف سرقة بالعنف استهدفت مواطنة إيفوارية، مما تسبب لها في كسر أحد أصابع يدها.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المشتبه فيه، البالغ 19 سنة، كان قد عرض الضحية لسرقة حقيبتها اليدوية بحي التقدم بمدينة الرباط، زوال يوم 24 يناير المنصرم، كما تسبب لها في كسر على مستوى أحد أصابع يدها.

الأبحاث والتحريات المنجزة، يقول البلاغ، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، ليتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن كافة دوافعها وخلفياتها.