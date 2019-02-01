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الرئيسية | حوادث | مبيدات فلاحية تنهي حياة أربعيني بمدينة وزان

مبيدات فلاحية تنهي حياة أربعيني بمدينة وزان

مبيدات فلاحية تنهي حياة أربعيني بمدينة وزان
هسبريس من وزان
الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:20

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بوزان جثة شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، بعدما فارق الحياة متأثرا بمضاعفات مبيدات فلاحية تناولها بمنزل أسرته بحي الحدادين.

وبأمر من النيابة العامة، فتحت السلطات الأمنية بوزان تحقيقا في ظروف وأسباب إقدام الهالك على وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، واستمعت إلى عدد من أفراد أسرته في إطار التحريات الأولية للبحث.

وكانت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة قد انتقلت إلى مستعجلات مشفى "دار الضمانة"، استجابة لنداء إدارة المؤسسة الصحية، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة إيداع جثمان المفارق للحياة بمستودع الأموات في انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار.

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