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كُتّاب وآراء
مصرع ثلاثيني بطعنات سلاح أبيض في الداخلة
لقي شخص ثلاثيني مصرعه بشارع عبد الرحيم بوعبيد بحي المسيرة 2 وسط مدينة الداخلة، إثر تعرضه لطعنات قاتلة باستعمال سلاح أبيض على يد صديق له على خلفية نشوب خلاف بينهما.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن عناصر الأمن تمكنت، بعد تمشيط محيط الجريمة، من إيقاف المشتبه فيه وهو في حالة سكر طافح.
وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الهالك جرى توجيهها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة لإخضاعها للتشريح الطبي؛ بينما وضع المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة.