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الرئيسية | حوادث | مصرع تلميذين في انهيار سور مدرسة وسط فاس

مصرع تلميذين في انهيار سور مدرسة وسط فاس

مصرع تلميذين في انهيار سور مدرسة وسط فاس
رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)
الجمعة 01 فبراير 2019 - 18:37

لقي تلميذان، مساء اليوم الجمعة، مصرعهما، على الفور، إثر حادث انهيار سور تابع لمدرسة محمد بن عبد الكريم الخطابي في دوار ريافة بمنطقة باب الفتوح وسط مدينة فاس.

ووفق شهود عيان، تحدثوا لهسبريس، فإن انهيار سور هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية جاء بالتزامن مع هبوب رياح قوية وهطول زخات مطرية، مشيرين إلى أنه جرى انتشال الضحيتين من تحت الأنقاض جثتين هامدتين.

وعقب وقوع هذا الحادث، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لجهة فاس مكناس بلاغا، توصلت هسبريس بنسخة منه، ضمنته تعازيها ومواساتها لأسرتي التلميذين، مشيرة فيه إلى أن انهيار السور الخلفي للمدرسة الابتدائية محمد بن عبد الكريم الخطابي وقع في الوقت الذي كان فيه التلميذان يلعبان الكرة بمحاذاته في انتظار وقت الدخول إلى المدرسة خلال الفترة المسائية.

وبينما جرى إيداع جثتي التلميذين الهالكين مستودع الأموات بمستشفى الغساني قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، فتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.

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