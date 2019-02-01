24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3619:0120:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. انبعاثات مطارح النفايات العشوائية تؤرق نشطاء بيئيين في البيضاء (5.00)

  2. ترامب يهدد: الجدار الحدودي أو الإغلاق الحكومي (5.00)

  3. قتيل وجرحى في حادثة سير بمنطقة أولاد عبّو (5.00)

  4. محاربة الفساد (5.00)

  5. منتخب قطر يهزم اليابان ويحرز كأس آسيا 2019 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | 4 قتلى في حادثة سير بين إموزار كندر وفاس

4 قتلى في حادثة سير بين إموزار كندر وفاس

4 قتلى في حادثة سير بين إموزار كندر وفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 01 فبراير 2019 - 21:32

لقي أربعة اشخاص، سيدتين وطفلين، مصرعها، على الفور، في حادثة سير وقعت، قبيل مغرب اليوم الجمعة، بمنعرجات آيت صالح الكائنة على الطريق الرابطة بين إيموزار كندر وفاس.

ووفق مصادر هسبريس فإن هذا الحادث، الذي وصفته بالمروع، نجم عن اصطدام وقع بين سيارة خفيفة وشاحنة وحافلة لنقل المسافرين جراء الانزلاق بسبب تساقط الأمطار.

في غضون ذلك، أشارت المصادر ذاتها أن جرحى هذا الحادث، الذين تم إجلاؤهم صوب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لفاس لتلقي العلاجات الضرورية، يوجدون بين الحياة والموت، واصفة حالتهم بالمقلقة للغاية.

وبينما تم نقل جثث القتلى نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح الدرك الملكي لإيموزار كندر تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد الحق الجمعة 01 فبراير 2019 - 21:48
إنا لله وإنا إليه راجعون -لله ما أعطى ولله ما أخد ،اللهم ارحمها برحمتك الواسعة وادخلهم الجنة
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - اعصيم سمير الجمعة 01 فبراير 2019 - 21:52
اللهم ارحمهم واغفر لهم.واسكنهم فسيج جناتك رفقة الشهداء والصدقين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Driss الجمعة 01 فبراير 2019 - 21:52
متى يتم تثنية الطريق بين اموزار و فاس... راه دائما هاد الطريق تسبب كوارث اما في الصيف باش دير 30دقيقة بين المدينتين تتولي دير ساعتين بفعل الازدحام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.