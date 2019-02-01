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كُتّاب وآراء
4 قتلى في حادثة سير بين إموزار كندر وفاس
لقي أربعة اشخاص، سيدتين وطفلين، مصرعها، على الفور، في حادثة سير وقعت، قبيل مغرب اليوم الجمعة، بمنعرجات آيت صالح الكائنة على الطريق الرابطة بين إيموزار كندر وفاس.
ووفق مصادر هسبريس فإن هذا الحادث، الذي وصفته بالمروع، نجم عن اصطدام وقع بين سيارة خفيفة وشاحنة وحافلة لنقل المسافرين جراء الانزلاق بسبب تساقط الأمطار.
في غضون ذلك، أشارت المصادر ذاتها أن جرحى هذا الحادث، الذين تم إجلاؤهم صوب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لفاس لتلقي العلاجات الضرورية، يوجدون بين الحياة والموت، واصفة حالتهم بالمقلقة للغاية.
وبينما تم نقل جثث القتلى نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح الدرك الملكي لإيموزار كندر تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المميت.
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تعليقات الزوّار (3)
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين