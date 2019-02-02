كمين يوقع بأفراد عصابة إجرامية ضواحي اشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

وضعت مصالح الدرك بالمركز الترابي لبلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها، حدّا لنشاط عصابة إجرامية، ضمنها فتاة قاصر تُستعمل كطعم.

وهذه العصابة متخصصة في اعتراض سبيل المارة، وسلبهم أغراضهم تحت التهديد بالأسلحة البيضاء. وقد تسببت في إحداث عاهة مستديمة بأحد الضحايا إثر اعتدائها جسديا عليه.

وقامت دورية مشتركة بين المصالح الدركية والقوات المساعدة ببلفاع، بعد زوال الجمعة، بنصب كمين لأفراد العصابة، التي نفّذت عشرات العمليات الإجرامية بمناطق متفرقة من جماعة بلفاع، حيث تمكنت من توقيف خمسة شبان: فتاة واثنان قاصران، وآخران راشدان.

وقد حاول أحد أفراد العصابة وضع حدّ لحياته بعد أن هدّد بالارتماء من أعلى مسكنه أثناء توقيفه.

وفيما يجري البحث لاعتقال باقي الشركاء المحتملين للموقوفين، تم وضع المتهمين الخمسة تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك بلفاع، من أجل تعميق البحث معهم ومواجهتهم بالضحايا.

وقد أُحدِثت بالمركز ذاته خلية أمنية مكلفة بتلقي شكايات ضحايا عمليات النشل، والتجاوب الفوري مع شكاياتهم.