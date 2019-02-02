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كُتّاب وآراء
الغموض يلف العثور على جثة شاب بنواحي برشيد
أمر الوكيل العام للملك بسطات، مساء الجمعة، بإجراء تشريح طبّي على جثة عثر عليها في ظروف غامضة على جانب الطريق الجهوية رقم 303، بالقرب من دوار الكعابرة بمنطقة ابن معاشو، قيادة الهدامي، عمالة برشيد.
وأفادت مصادر هسبريس أن العثور على الجثة استنفر عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد عبّو سرية برشيد، وكذا ممثل عن السلطات المحلية، الذين انتقلوا إلى المكان الذي وجدت به.
وبعد معاينة الجثة والتحقق من هوية صاحبها بناء على وثائق تعريفية، تبيّن أنه يدعى "غ، م"، من مواليد 1989 بابن معاشو، وهو متزوج وأب لطفلين.
وقد تم توجيه جثة الهالك، عبر سيارة نقل الأموات، إلى مستودع حفظ الجثث بسطات، قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل المركز القضائي بسرية برشيد، بتنسيق مع المركز الترابي أولاد عبّو، لتحديد أسباب وظروف وفاة الهالك.