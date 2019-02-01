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الرئيسية | حوادث | انتحار قاصر بجماعة أولاد فريحة بنواحي سطات

انتحار قاصر بجماعة أولاد فريحة بنواحي سطات

انتحار قاصر بجماعة أولاد فريحة بنواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 01 فبراير 2019 - 23:35

أقدمت قاصر، ليلة الجمعة، على الانتحار شنقا بمسقط رأسها بدوار المدادحة، جماعة وقيادة أولاد فريحة بني مسكين الغربية، دائرة البروج بنواحي سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن القاصر المزدادة سنة 2004، عثر عليها من قبل أحد أفراد عائلتها جثة هامدة معلّقة بحبل داخل مطبخ المنزل، لأسباب لا تزال موضوع بحث من قبل عناصر الدرك الملكي.

وانتقلت إلى دوار المدادحة عناصر من درك أولاد فريحة وممثل عن السلطة المحلية، حيث قاموا بمعاينة جثة القاصر، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستشفى سطات، قصد تشريحها لفائدة البحث، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عدو المنتحرين السبت 02 فبراير 2019 - 00:09
رفقا باهليكم ايها اليائسون انتم ترون الشوك في الورود وتعمون ان تروا فوقها الندى اكليلا، انتم ذاهبون الى الجحيم لكن ما ذنب اباءكم وامهاتكم واهلكم الذين سيتعرصون الى المساءلة من طرف القانون الاعمى عن سبب انتحاركم وسيوصفون بالذل والعار من طرف المجتمع الذي لا يرحم ويتلذذ بمصائب الناس .
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