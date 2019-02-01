24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحرّاق يناقش "الروحانية والخرافية" في كتاب جديد
- بوعلي يعرض "الكاريكاتور والمجتمع" في دار اللوان
- مع التشكيلي بن يسف
- جدل لغات التدريس يعود إلى لجنة التعليم بالبرلمان
- المطارات والصناعة التقليدية
غياب الأدوية واللقاحات يفاقم انتشار "إنفلونزا الخنازير" بالمغرب (4.50)
مبروكي: استهلاك "عقار الدين" يصيب المغاربة بتسعة آثار جانبية (3.75)
عصيد يراسل أمزازي: مدارس تغتال الأطفال بتلقين التطرف والإحباط (3.67)
- عصيد يراسل أمزازي: مدارس تغتال الأطفال بتلقين التطرف والإحباط - (117)
- غياب الأدوية واللقاحات يفاقم انتشار "إنفلونزا الخنازير" بالمغرب - (94)
- منتخب قطر يهزم اليابان ويحرز كأس آسيا 2019 - (82)
- الجامعة تجذب الأرجنتين إلى المغرب بمليون دولار - (74)
- الصفقات العسكرية الروسية تتهاوى أمام السياسة الدفاعية للمملكة - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتحار قاصر بجماعة أولاد فريحة بنواحي سطات
أقدمت قاصر، ليلة الجمعة، على الانتحار شنقا بمسقط رأسها بدوار المدادحة، جماعة وقيادة أولاد فريحة بني مسكين الغربية، دائرة البروج بنواحي سطات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن القاصر المزدادة سنة 2004، عثر عليها من قبل أحد أفراد عائلتها جثة هامدة معلّقة بحبل داخل مطبخ المنزل، لأسباب لا تزال موضوع بحث من قبل عناصر الدرك الملكي.
وانتقلت إلى دوار المدادحة عناصر من درك أولاد فريحة وممثل عن السلطة المحلية، حيث قاموا بمعاينة جثة القاصر، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستشفى سطات، قصد تشريحها لفائدة البحث، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.