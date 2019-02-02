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كُتّاب وآراء
انقلاب حافلة يخلّف إصابة 14 شخصا نواحي برشيد
نقل 14 مستخدما، أغلبهم نساء، في الساعات الأولى من اليوم السبت، على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد، نتيجة تعرّضهم لحادثة سير خطيرة بعد انقلاب حافلة كانت تقلّهم من برشيد نحو مدينة سطات، في النفوذ الترابي لجماعة سيدي المكي.
وحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث فإن حافلة خاصّة بنقل المستخدمين كانت متجهة ليلا من إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية ببرشيد نحو مدينة سطات، عبر الطريق الوطنية رقم 9، إلا أن السائق قام بمناورة لتفادي شخص فاجأه بوقوفه وسط الطريق، يعتقد أنه مختلّ عقليا؛ وهو ما تسبّب في انزلاق الحافلة خارج الطريق بسبب الأمطار.
وزادت المصادر نفسها أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات، بحضور عامل إقليم برشيد، والقائد الإقليمي للدرك الملكي، وبعض المنتخبين؛ ليتم نقل المصابين إلى مستشفى برشيد بواسطة ما يفوق 6 سيارات إسعاف لتلقي العلاجات الضرورية.
وبعد إجراء الفحوصات والكشف بالأشعة جرى توجيه 10 حالات إلى مستشفى الدار البيضاء، نظرا لخطورة إصاباتهم، في حين احتفظ بأربعة آخرين، من بينهم السائق، بالمستشفى الإقليمي برشيد. وموازاة مع ذلك أمرت النيابة العامّة المختصة بفتح بحث في الحادثة، لكشف ظروف وملابسات وقوعها.