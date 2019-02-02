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كُتّاب وآراء
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إنفلونزا الخنازير تحصد أرواح 9 أشخاص بالمغرب
السبت 02 فبراير 2019 - 11:51
كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير في المغرب وصل إلى 9 حالات حتى الآن، مضيفا أن الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنوات الماضية.
تفاصيل أخرى بعد قليل
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
1 - daz mn hna السبت 02 فبراير 2019 - 12:05
هههه انطلاقا من التصريح الغير المصرح الدي صرح به كبير الحكومة ، بغاو انقصو شوية من الطبقة الفقيرة و المتوسطة، و بلا شك الطبقة الغنية سوف يتم توزويدها بالمصل "الا بان المعنى، لا فائدة فالتكرار"
2 - زهير السبت 02 فبراير 2019 - 12:09
La grippe se transmet très facilement. Les personnes qui ont plus de risques d’être hospitalisées après une grippe devraient se faire vacciner chaque année. La vaccination constitue le meilleur moyen de protéger ces personnes contre la grippe et ses complications.
3 - حرب تجارية السبت 02 فبراير 2019 - 12:10
أسباب انفلونزا الخنازير هو قلة النظافة. إذن المدرسة الخصوصية المتواجدة بها حالة الانفلوانزا بها ضعف النظافة زعما تابعة ل mission. ماشي الأجانب لي نقلوا هاد المرض. حذاري من خادمات البيوت الأفارقة و الآسيوية
تعليق غير لائق
-55
4 - Soulaiman السبت 02 فبراير 2019 - 12:10
9 حالات حتى الآن، مضيفا أن الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنوات الماضية.
Mr.Doukali tu te moques du peuple
Mr.Doukali tu te moques du peuple
6 - ayoub ww السبت 02 فبراير 2019 - 12:11
سبحان الله كل شيء اصبح عندهم عادي. موت المواطن عادي،تفقير المواطن عادي، اقتطاعات عادي......
7 - مرض ف مرض السبت 02 فبراير 2019 - 12:11
هناك حكومات سابقة في قديم كانت عندما تحس بأنها قد تنبد من طرف شعبها تقوم على نشر وباء يفتك بناس ويرعبهم
وتقوم كذالك بنفي دواء
وهذا ما يحصل آلان
وتقوم كذالك بنفي دواء
وهذا ما يحصل آلان
8 - الكيحل السبت 02 فبراير 2019 - 12:12
واخا أسي دكالي معندك مشكل،كلشي عندك عادي وخليو حتى يموت النص فالشعب عادي إولي عندكم مشكل.الناس كتموت بالوباء وحد قال ليك عادي
9 - تازي حر السبت 02 فبراير 2019 - 12:13
مضيفا أن الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنوات الماضية.
10 - Amin السبت 02 فبراير 2019 - 12:13
الا زلتم تعتبرون الامر عاديا يا حكومة الفاشلين والحثالة.
11 - مصطفى السبت 02 فبراير 2019 - 12:14
الناس تموت كل يوم والحصيلة في ارتفاع والمسؤول يقول أن الحالة عادية
دمك بارد يا مسؤول
دمك بارد يا مسؤول
12 - ابو علي السبت 02 فبراير 2019 - 12:14
ليس بالعادية اسي انس راه تسعة مواطنين واش هاذو ماشي بشر واش حتا يموت ولد وزير او ولد برلماني عاد نقولو المغرب في خطر حسبي الله فيكم
13 - مراكشي السبت 02 فبراير 2019 - 12:18
ما فهمت كيفاش تبقى عادية . واش حتى تموت مائة الف عاد تقول ماشي عادي و تعلنو طوارئ و تديرو خدمتكم
14 - Said Amsterdam السبت 02 فبراير 2019 - 12:21
وفاة 9 اشخاص المصرح بهم فى يومين !!!!! تبقى حالة عادية !!!!!!!!!!! وسيصنفها السيد الوزير بالغير عادية حين تفوق المئات يوميا !!!!!!!!!!!!!!!! والمقلقة عندما تصا الالاف !!!!!!!!!!! اليوم كل شيي عادى والعام زين فى احسن بلد فى العالم !!!!!!!! فى بلد مجاور, مات شخصين بالكوليرا فى 20 يوم !!!!!!!
15 - هشام السبت 02 فبراير 2019 - 12:21
رحمة الله موتنا.
إنتضرو ما سيقول عثماني ليطمئن ناس أن شتاء تغسل أمراض وحكومة تنجدت لكي لكي
إنتضرو ما سيقول عثماني ليطمئن ناس أن شتاء تغسل أمراض وحكومة تنجدت لكي لكي
16 - غوبر فريد السبت 02 فبراير 2019 - 12:22
الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنوات الماضية.
باز !!ومتى كان هذا الوباء متفشي بهذه الطريقة ؟؟ ومتى كان انعدام الاحترافية والاستهزاء من المواطنين واحتقارهم يحصل بهذا الشكل ؟؟
رغم ان قاعدة التعتيم والتكذيب كانت هي القاعدة ولا زالت هي العادة السيءة لان من بيدهم امر هذا البلد لا يهمهم الشعب وإرادته وحياته وصحته لانهم غير ملزمين بنتاءج الانتخابات ولا بالديمقراطية ولا بالمحاسبة !!
بءس المصير ؟؟
باز !!ومتى كان هذا الوباء متفشي بهذه الطريقة ؟؟ ومتى كان انعدام الاحترافية والاستهزاء من المواطنين واحتقارهم يحصل بهذا الشكل ؟؟
رغم ان قاعدة التعتيم والتكذيب كانت هي القاعدة ولا زالت هي العادة السيءة لان من بيدهم امر هذا البلد لا يهمهم الشعب وإرادته وحياته وصحته لانهم غير ملزمين بنتاءج الانتخابات ولا بالديمقراطية ولا بالمحاسبة !!
بءس المصير ؟؟
17 - Fouad السبت 02 فبراير 2019 - 12:22
نعم الامور عادية بلا ماتضخموا الامور بتعاليقكم كانكم اطباء وا زوينة هدي الى مات شي حد الحكومة هي السبب راه غير بالضرسة كايموتو الناس الله يخليكوم ا العولامة بلا ماتخلعوا الناس و اتقاو الله فبلادكوم
تعليق غير لائق
-21
18 - Amir السبت 02 فبراير 2019 - 12:29
يجب التشديد عن النظافه بشكل عام وغسل اليدين مرارا وتكرارا بالصابون والماء الساخن . الماء لوحده ليس بمنظف كالوضوء مثلا كما يعتقد البعض . الابتعاد عن الاماكن الاكثر ازدحاما .ادخال البصل والثوم والخل في المنظومه الغذائيه اليوميه . وطبعا عدم الاقتراب من من هو مصاب بهذا المرض وكما يستحسن وضع الكمامات الوقائيه. هذه الأشياء البسيطه على الاقل تجعلنا اقل عرضه بالاصابه بالافنولنزات المختلفه الانواع وان اصبنا فاعراضها ستكون اقل حده.
اما الادويه الكيمياويه فمفعولها جد.محدود .
اما الادويه الكيمياويه فمفعولها جد.محدود .
19 - الحسين السبت 02 فبراير 2019 - 12:33
عدد الوفيات بلغ تسعة ويقول السيد الوزير هذا أمر عادي بالمقارنة مع السنة الماضية. فماذا ينتظر ؟حتى يحصد المرض عددا كبيرا من الأرواح ثم يقول لنا إن وزارته قد بدأت باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحلول دون انتشار الوباء .فاقد الشيء لا يعطيه
20 - محمد المربع السبت 02 فبراير 2019 - 12:33
لو كان الأمر في الدول الديمقراطية،لقدم وزير الصحة إستقالته مع اعتذار للشعب....أما نحن فشاهد ولا تعلق...
21 - hanin السبت 02 فبراير 2019 - 12:35
المهم الإخوان الدفعة الأولى من دواء تاميفلو راه وصلاة اليوم السبت أو مازال دفعات أخرى و الحمد لله على كل حال ،اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء يا رب العالمين آمين
22 - عير دايز منها السبت 02 فبراير 2019 - 12:35
واخا كون كان شي واحد من عائلتك من هادوا لي ماتوا مغاديش تقول عادية ولكن هادوك غير ولاد شعب عندكم أمر عادي
#الدكالي ارحل
#الدكالي ارحل
23 - نكره السبت 02 فبراير 2019 - 12:39
المغاربة يموتون والحكومة الفاضله تتفرج وتدعو الله ان يموت كل الفقراء الذين لا يجدون دواء حتى ترتاح من طبقه تزعجها بماشكلها من الحق في الدواء إلى التعليم إلى الشغل اللهم ارحم الحكومه منهم
24 - استادة السبت 02 فبراير 2019 - 12:45
الوزير قال في تصريحه الاول لم يمت الا خمس فقط هدا يدل على ان الحكومة تنتظر ان يحصد الوباء الاف الفقراء ليرتاحوا منهم
25 - مغترب السبت 02 فبراير 2019 - 12:48
اللهم ارحم الموتى وارزق الصبر والسلوان لذويهم.
الشعب يتحمل المسؤولية الكبيرة لتصويته لهؤولاء الخنازير اللذين لا يحترمون الاحياء فما بالكم بالاموات.
الشعب يتحمل المسؤولية الكبيرة لتصويته لهؤولاء الخنازير اللذين لا يحترمون الاحياء فما بالكم بالاموات.
26 - اولاد الوطن السبت 02 فبراير 2019 - 12:48
والله العظيم لو بقي انيس الدكالي على راس وزارة الصحة ، لكانت الكارثة ، انه اسوء وزير ، الاستقالة او الإقالة ، نطلب السلامة للمواطنين ، والشفاء للمصابين .
27 - Marocain insoumis السبت 02 فبراير 2019 - 12:58
il faut faire très attention mes compatriotes l'épidémie se propage selon une loi hypergeometrique et le gouvernement ment bien sûr. faites très attention svp
28 - وماذاعن أنفلونزا الريع الفاسد؟ السبت 02 فبراير 2019 - 13:01
و المحكومة الفاشلة و العاجزة التي يقودها حزب تجار الدين و المهيمنة على مفاصلها طغمة خدام الدولة و دكاكين الريع السياسي الفاسدة تغط في نوم عميق و يرقد وزرائها فوق مكاسب ومنافع و امتيازات الريع السياسي البرلماني و الوزاري الفاسد بينما الوباء القاتل يحصد الأخضر واليابس و يتهدد مقهوري و كادحي شرائح الشعب المغربي المكتوي بلهيب سياط سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية لهاته المحكومة
29 - الوقاية السبت 02 فبراير 2019 - 13:02
إن عدد الوفايات قليلة وعادية ولا داعي للقلق وسنويا يموت الناس بالأنفونزا حتى في الدول الاروبية وخصوصا كبار السن أو الذين يعانون من أمرض مزمنة. لدلك يجب على الموطنين التلقيح سنويا في شهر أكتوبر.ولتذكير ولايوجد علاج فعال للفيروس أنفلونزا. سوى الوقاية.
30 - مقهور السبت 02 فبراير 2019 - 13:02
ارحل و إرحلوا عنا .إلى متى نبقي رؤوسنا تحت التراب. حان الوقت لنخرج لطرد هذه الحثالة التي تستهتر بصحة المواطنين. لن ننال حقوقنا إلا إذا انتزعنها ولن نحلم يوما ان نحصل على حقوقنا كهدية. لقد وصل السيل الزبى مللنا الانتظار ولا شيئ تحقق. والله لن ننال حقوقنا إلا إذا انتزعنها.
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