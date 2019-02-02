إنفلونزا الخنازير تحصد أرواح 9 أشخاص بالمغرب

هسبريس من الرباط

كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير في المغرب وصل إلى 9 حالات حتى الآن، مضيفا أن الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنوات الماضية.

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