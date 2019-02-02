جمارك بني انصار تحبط تهريب شاشات هواتف

هسبريس من الرباط

أحبطت عناصر جمارك معبر "فرخانة"، التابعة لجماعة بني انصار، عملية تهريب عدد كبير من شاشات الهواتف الذكية.

ووفق مصدر جمركي، فإن عناصر الجمارك بالمعبر كانوا قد أوقفوا مواطنا مغربيا بعد أن عثروا بحوزته على 1200 شاشة خاصة بالهواتف الذكية، كانت على متن سيارة مرقمة بإسبانيا، حاول إدخالها إلى مدينة الناظور دون التصريح بها لدى المصالح المختصة.

وكشف المصدر عينُه أنه تم حجز شاشات الهواتف المهربة التي بلغت قيمتها 75مليون سنتيم، بينما سلم صاحبها، البالغ من العمر 42 سنة، الحامل للجنسية الإسبانية، إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث معه.