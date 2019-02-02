أمن مطار مراكش يوقف فرنسيا من أصل جزائري

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري، بعدما ظهر اسمه في قائمة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضية تتعلق بتكوين شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال.

ووفق مصدر أمني، فإن الشخص الموقوف كان قد وصل إلى مطار مراكش المنارة عبر رحلة جوية قادمة من الجزائر العاصمة، حيث أوضحت إجراءات المراقبة الحدودية أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية منذ فبراير من سنة 2017.

المعطيات المتوفرة حول الشخص الأجنبي الموقوف كشفت أنه يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية كانت تنشط بين مارسيليا وباريس في ترويج مخدر الكوكايين والحشيش، حيث أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة الفرنسية في أواخر سنة 2016 عن حجز كميات كبيرة من هذه المخدرات، علاوة على مبالغ مالية مهمة وأسلحة وذخيرة.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، في وقت تم فيه إشعار السلطات الفرنسية المختصة من أجل التعجيل بإرسال ملف التسليم الرسمي بواسطة الطريق الدبلوماسي.

جدير بالذكر أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت قد أوقفت، منتصف شهر يناير المنصرم، مواطنا آخر من جنسية فرنسية وأصل جزائري، بعدما تبين أنه هو الآخر مطلوب دوليا للسلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي والإشادة بأعمال إرهابية.