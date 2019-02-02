توقيف متورطين في شبكة للهجرة السرية بالناظور

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وجدة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، خمسة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وقد مكنت الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف شخصين كانا على متن شاحنة محملة بزورقين مطاطيين ومحركين، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل أحد المشتبه فيهم عن حجز محركين إضافيين يشتبه في استخدامهما في تسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ ذاته زاد بأن التحريات المتواصلة كشفت عن وجود ارتباطات لهذه الشبكة الإجرامية بأشخاص آخرين ينشطون بمدينة الناظور، جرى فيها توقيف ثلاثة مشتبه بهم، واحد منهم مطلوب للعدالة في قضية إجرامية مماثلة، تم العثور بحوزتهم على معدات تستعمل في خفر ونقل المرشحين للهجرة غير المشروعة، وهي عبارة عن زورقين مطاطيين وست سيارات، علاوة على أجهزة معلوماتية.

كما تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية في مدن أخرى، فضلا عن توقيف كافة المتورطين المحتملين فيها.