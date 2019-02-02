مندوبية السجون ترد على اتهامات والد الزفزافي

هسبريس من الرباط

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن تعاملها مع الوضع الصحي للمعتقل ناصر الزفزافي وظروف اعتقاله "كان دائما يتم وفقا للقانون"، وذلك إثر نشر والد الزفزافي لفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب".

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن السجين ناصر الزفزافي استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه السجن المحلي عين السبع 1، "حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب".

وأضافت الجهة ذاتها أن الزفزافي استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة "من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة"، مبرزة أن فحصا أجري له في مارس 2018 "بيّن وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019، ويتضح من ذلك أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة"، وفق بلاغ المندوبية دائما.

وتابع المصدر قائلا: "بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد الزفزافي، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه".

وأشار إلى أن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أنها "لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه".

كما أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها "حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج، وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز".

وبخصوص ادعاء "إفشاء السر الطبي" للزفزافي، يضيف المصدر، فإن إدارة المؤسسة "اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بـجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية".

وعن قول والد ناصر بوضعه في "زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا"، اعتبر المصدر أنه "ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب".

وأضافت المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها "تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة".

أما بخصوص القول بأن "إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه"، فإن إدارة المؤسسة "كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام".

وخلصت المندوبية إلى أنه "بناء على هذه التوضيحات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني ما زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي"، مؤكدة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله "كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن"، بتعبير البلاغ دائما.