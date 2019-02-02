شخص يضرم النار عمدا في جسده بالمعبر الحدودي "الكركارات"

هسبريس من الرباط

أقدم شخص ينحدر من مدينة العيون على إضرام النار عمدا في جسده، زوال اليوم السبت، داخل المركز الحدودي الكركارات جنوب مدينة الداخلة، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثالثة حسب ما كشفه مصدر طبي.

ووفق مصادر من عين المكان، فقد حاولت عناصر الشرطة العاملة بالمعبر الحدودي التدخل لإنقاذ المعني بالأمر وإخماد النيران، مما تسبب في إصابة شرطيين بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى أطرافهما العلوية.

وتضيف مصادر هسبريس، أن المعني بالأمر حاول اقتحام بوابة المركز ضدا على الإجراءات الحدودية، الأمر الذي اعترضت عليه عناصر الشرطة بسبب عدم توفره على جواز سفر يسمح له بالعبور، وهو ما دفع هذا الأخير إلى إضرام النار عمدا في جسده مستعملا كمية من البنزين كانت بحوزته.

وشددت المصادر ذاتها، على أن السلطات الأمنية المختصة فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأفعال الإجرامية، مع الإشارة أن هذا الأخير تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بالداخلة بسبب خطورة الحروق، بينما تم إسعاف عناصر الشرطة بالمستشفى المحلي.