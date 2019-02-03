24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2013:4616:3819:0320:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. استئصال ورم يزن 6 كلغ ونصف من كلية مريض (5.00)

  2. "نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)

  3. درك الدروة يفكّ لغز مصرع شخص مجهول الهوية (5.00)

  4. سقوط في حفرة ينهي حياة أربعيني قرب ابن أحمد (5.00)

  5. الدبلوماسية المغربية ودرس الاستقلالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | بحث قضائي في اتهامات منسوبة إلى موظفي شرطة

بحث قضائي في اتهامات منسوبة إلى موظفي شرطة

بحث قضائي في اتهامات منسوبة إلى موظفي شرطة
هسبريس من الرباط
الأحد 03 فبراير 2019 - 06:48

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس، للتحقق من الاتهامات بالابتزاز والارتشاء المنسوبة لموظفي شرطة، كلاهما برتبة مفتش ممتاز، يعملان بولاية أمن العيون.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية من أحد المواطنين ينسب فيها لموظفي الشرطة المشتبه بهما تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي عن طريق الرشوة، موضحا أنه قام بتسليمهما جزءا من المبلغ المالي المطلوب، بعدما أوهماه بأن السيارة التي كان يتولى إصلاحها هي متحصلة من عمل إجرامي.

وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه النازلة قد استمعت للطرف الشاكي، كما راجعت تسجيلات كاميرا للمراقبة تتضمن شريطا مصورا له علاقة بهذه القضية، بينما تم إخضاع الشرطيين المذكورين لإجراءات البحث القضائي من أجل التحقق من كافة الاتهامات المنسوبة لهما.

وستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني، يورد البلاغ، نتائج البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات الإدارية للشرطيين، وعلى ضوئها سوف يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.