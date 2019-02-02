درك الدروة يفكّ لغز مصرع شخص مجهول الهوية

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر درك مركز الدروة سرية برشيد، مساء اليوم السبت، من فكّ لغز العثور على شخص جثة هامدة إلى جانب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الجهوية رقم 3625، الرابطة بين مديونة وابن أحمد، بدوار الركاكنة بجماعة الجاقمة بالنفوذ الترابي لإقليم برشيد.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر من الدرك الملكي بالدروة انتقلت، اليوم، إلى مكان العثور على الجثة، وبعد المعاينة وتفتيش ملابس الهالك وكذا السيارة، لم تعثر على أية وثيقة تثبت هويته في بداية الأمر، ليتمّ إشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت بتوجيه الجثة نحو مستودع الأموات بسطات قصد التشريح الطبّي لفائدة البحث القضائي.

وأوضحت المصادر نفسها أن الضابطة القضائية باشرت تحرياتها وأبحاثها، التي أسفرت عن تحديد مكان شخصين كانا رفقة الضحية ليلا على متن سيارة خفيفة وهم في حالة غير طبيعية متّجهين من الدار البيضاء نحو مدينة ابن أحمد، حيث تعرضوا لحادثة سير بعد انحراف السيارة واصطدامها بعمود بجانب الطريق.

وأضافت المصادر نفسها أن رفيقي الضحية غادرا المكان نحو مسقط رأسهما بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات، قبل أن يتمّ الاهتداء إليهما وتوقيفهما من قبل مصالح الدرك الملكي بالدروة، واقتيادهما إلى المركز من أجل الاستماع إليهما لكشف ملابسات وقوع الحادثة ووفاة صديقهما، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.