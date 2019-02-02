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كُتّاب وآراء
الأمن يفرغ 85 كبسولة كوكايين من أمعاء نيجيري
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من أمعاء مواطن نيجيري، مساء اليوم، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغراما واحدا و540 غراما ملفوفة داخل 85 كبسولة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه به في الحادي والعشرين شهر يناير من السنة الجارية، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو بالبرازيل، وذلك للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أنه بعد تفريغ المخدرات المحجوزة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بعد استقرار حالته الصحية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وتندرج هذه القضية، يورد البلاغ، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.